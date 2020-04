Un bambino che frequenta la scuola elementare ha creato un video game dove sconfigge - virtualmente - il coronavirus, il temibile nemico.

Il bambino ha soltanto 9 anni ma tanta abilità e passione per la progettazione e la tecnologia.

Il protagonista di questa curiosa notizia si chiama Lupo Daturi e vive a Binasco, in Lombardia.

Così ha rassunto la notizia il padre, Marco:

«Lupo, mio figlio di 9 anni, è appassionato di tecnologia e qualche giorno fa ha programmato un gioco per sconfiggere virtualmente il COVID-19 al comando della navicella CERBA-20. Ha creato, al solito, un video tutorial che ha pubblicato sul suo canale YouTube ‘LUPOVERO’. La notizia ha fatto il giro del web e in poche ore Lupo si è trovato proiettato sui giornali, in radio e in televisione.»