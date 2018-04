EMILIANA CANTONE, oltre la cantante di successo, una donna capace di sognare

Una grande artista e una donna semplice. E' il segreto di Emiliana Cantone, la cantautrice ed attrice napoletana che sta spopolando col singolo QUANTO ME FATTO CHIAGNERE che anticipa il nuovo album di prossima uscita.

Semplice, sognatrice, sensibile, spontanea, sincera, la Cantone si definisce un libro aperto con tre priorità: Famiglia- Musica - Cibo. Dolce e genuina, si è sempre messa in gioco con scelte musicali,artisti, musicisti e anche con l'immagine.

Ed ecco la scelta di essere sindaco di Emyland la città immaginaria dove vivono tutti i numerosissimi fan che la seguono con affetto smisurato. La sua musica parla di lei e cresce con la sua persona, racconta la vita, la donna: Emiliana odia la presunzione e l'ostentazione e si presenta infatti una donna ed un'artista estremamente umile.

Uno dei suoi motti "Meglio essere primi a Napoli, che ultimi in Italia" e il suo successo cresce, giorno dopo giorno. E come artista e donna non smette di sognare, nonostante i tanti traguardi raggiunti: tra i nuovi sogni, Un figlio, un libro e... Sanremo.