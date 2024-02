ForYou Viaggi, una delle principali agenzie di viaggio del settore, è lieta di annunciare il proprio 20º anniversario di attività. Per festeggiare questo importante traguardo, l'azienda ha organizzato una festa di gala presso l'Hotel Carlton Riviera di Cefalù, che si svolgerà il 2 marzo 2024. L'evento promette di essere un'esperienza straordinaria, con la partecipazione di numerosi ospiti di alto profilo.



Durante la serata, avremo il privilegio di godere delle performance di alcuni degli artisti più rinomati del panorama musicale italiano. La cantante Daniela Brazzo che incanterà il pubblico con la sua voce straordinaria, mentre Angel Sax eseguirà delle esibizioni mozzafiato con il suo sax. Il violinista Gepi regalerà emozioni uniche con le sue performance musicali.



Il talentuoso Vincenzo Purpura si occuperà del service e della regia dell'evento, garantendo un'organizzazione impeccabile in ogni dettaglio. Inoltre, la voce di Gianluca Compagno accompagnerà il pubblico lungo la serata, creando un'atmosfera unica e coinvolgente.



È importante sottolineare che tutti questi artisti hanno iniziato la loro carriera grazie alla collaborazione con i ragazzi della Mimosa, una delle realtà con cui ForYou Viaggi ha una partnership speciale.



La festa di gala si aspetta essere un successo straordinario, con la partecipazione di 180 ospiti provenienti da tutto il paese. Tra i presenti, avremo il piacere di ospitare Bruna Fossati con la sua band, Tony Carbone, nonché Massimo Alfredo e Sonia, che si occuperanno dell'intrattenimento durante la serata.



L'Hotel Carlton Riviera contribuirà a creare un'atmosfera magica e raffinata per questo evento speciale. Desideriamo ringraziare il Presidente Salvatore Cimino e la sua collaboratrice Tiziana Lo Nero per il loro continuo sostegno e per aver reso possibile questa serata indimenticabile.



ForYou Viaggi desidera esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo 20º anniversario un grande successo. Continueremo a lavorare con impegno e passione per offrire ai nostri clienti un servizio di alta qualità e per realizzare nuove ed indimenticabili esperienze di viaggio.