Una puntata al femminile Antonella Fiori ci parlerà della Biodanza come movimento di vita non assimilato né al balletto né ad altre forme di danze strutturate.

Il Sistema è aperto alla comunità: la nozione di ‘sistema aperto’ implica forme di legami con il mondo esterno che si caratterizzano per la tolleranza nei confronti della diversità, include dunque l’umanità come tale, senza discriminazioni di razza, sesso, età, stato di salute, cultura o disponibilità di mezzi economici.

Manuela Pellegatta, cantautrice busker folk presenta Tre minuti di sbagli, un progetto nato dalla decisione di abbandonare tutto per dedicarsi interamente alla musica, vivendola inizialmente nella sua dimensione live e successivamente portando gli inediti “on the road", per poi passare al lavoro in studio con Paolo Iafelice dell’Adesiva Discografica, già collaboratore di artisti del calibro di Fabrizio De André, Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia.

Tra gli opinionisti troviamo Paola De Nisco scrittrice al debutto stasera in questo ruolo. Vi aspettiamo alle ore 20.40 “All’Ora di Amadeus” sul canale YouTube e in diretta Fb.

#biodanza #sistemabiodanza #pellegattaofficial #direttalive #alloradiamadeus #paoladenisco