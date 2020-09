Krause Group è la società madre di una serie diversificata di attività che includono vendita al dettaglio, logistica, cantine, resort, immobili, agricoltura e... squadre di calcio. Krause Group è una società americana che ha la sua sede a Des Moines in Iowa.

Questo venerdì, a Milano, davanti al Notaio Mario Notari, Krause Group ha acquisito la quota di maggioranza del Parma Calcio 1913, diventandone così il nuovo proprietario.

"Una volta riportata in Serie A la squadra della nostra città, ripartita dai dilettanti solo 5 anni fa", ha dichiarato Marco Ferrari, Presidente di Nuovo Inizio, la società che rappresenta la precedente proprietà, "i soci di Nuovo Inizio avevano assunto l'impegno di identificare un nuovo azionista di maggioranza che avesse solidità, passione e competenze per garantire un futuro sereno al Parma Calcio. L'atto stipulato questa mattina conclude questa missione: la passione di Kyle Krause e della sua famiglia per il nostro Paese, il nostro sport e la nostra città li rende le persone più adatte a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Parma. Alla famiglia Krause va il nostro più grande in bocca al lupo, mentre a tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato e supportato nei modi più diversi, va il nostro ringraziamento".

Le quote del Parma Calcio 1913 sono adesso così suddivise: 90% Krause Group, 9% Nuovo Inizio (società composta dagli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti) e 1% Parma Partecipazioni Calcistiche, la società che riunisce l'azionariato diffuso dei tifosi.

Da non dimenticare anche che Krause Group oltre ad aver acquisito il 90% di Parma Calcio 1913 srl è diventata anche proprietaria del 99% di Progetto Stadio Parma srl, la società creata per la gestione del progetto di ristrutturazione dello Stadio Tardini.

"L'acquisizione del Parma Calcio è la realizzazione di un sogno che avevo da tempo – ha dichiarato Kyle Krause, Presidente e CEO di Krause Group –. Io e tutta la mia famiglia condividiamo un'enorme passione da generazioni per il calcio e per l'Italia, la terra dei nostri avi. Il Parma ha dimostrato in questi anni uno spirito da vero combattente, con la rinascita dalla Serie D che è stata una vera testimonianza di tenacia e determinazione. Una storia che mi ha affascinato. Come futuro Presidente, prometto il massimo impegno per questo club. Sarò onorato di rappresentare questi colori gloriosi e di poter ricoprire un ruolo nella storia centenaria di questa società. Darò il massimo per fare crescere il nostro sport, la nostra squadra e il numero dei nostri sostenitori a Parma, in Italia e nel mondo intero".

Dopo questa acquisizione, con Roma, Bologna e Fiorentina, sono adesso 4 le società di Serie A la cui proprietà è in mani americane.