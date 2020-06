Dal 27 giugno al 2 luglio con

Davide Marini, Chiara Becchimanzi, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Valerio Lundini, Mauro Fratini. MC Pietro Sparacino

LaRoboterie per il 51° dei moti di Stonewall con Yva and The Toy George, St.Robot e Backdrifter

Area food e spazio bimbi tutti i giorni dalle 18.00 alle 2.00

Snodo Mandrione Circolo Arci - Via del Mandrione, 63. Roma

Dopo l’apertura ufficiale del 21 giugno, Snodo Mandrione Estate prosegue con la programmazione nel segno del divertimento e della contemporaneità, dell’attenzione ai dettagli e alle tendenze. Lo fa rinnovando la fortunata amicizia con la grande famiglia di The Comedy Club, con un’intera serata a cura di LaRoboterie e con l’offerta enogastronomica etica, solidale e a km0 di Grandma Bistrot.

Condotta da Pietro Sparacino, la squadra di The Comedy Club il 30 giugno farà scendere “in campo” - ossia sul palco - una selezione attentamente scelta per continuare a narrare con ironia e intelligenza l’attualità e non solo: Davide Marini, Chiara Becchimanzi, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Valerio Lundini, Mauro Fratini.

Sei stand up comedian guidati da Pietro Sparacino, per un’ora e mezza di battute al vetriolo, sketch e provocazioni, per una serata che, dopo il tutto esaurito del debutto in doppia chiave social e live, si prepara a diventare appuntamento fisso di Snodo Mandrione Estate.

Affidata alla nuova casa italiana della Stand Up Comedy dove convivono appassionati, comedians e aspiranti tali, la serata vedrà alternarsi alcune teste di serie della comicità made in Italy, già protagoniste dei più amati format in onda su RAI, Mediaset e Comedy Central.

Non solo teatro: dopo aver dato vita in quarantena a Radio Roboterie, a Snodo Mandrione Estate sabato 27 giugno approda anche LaRoboterie, da dodici anni il party queer techno itinerante italiano, punto di riferimento capitolino di tendenza e lifestyle. A rigoroso distanziamento sociale, LaRoboterie proporrà una serata che vuole celebrare il cinquantunesimo anniversario dai moti di Stonewall, considerati il momento che segnò la nascita del movimento di liberazione queer in tutto il mondo. Sarà un’edizione speciale di ‘Nostri i Corpi Nostre le Città’ con il live di Yva and The Toy George e con i dj set di St.Robot e Backdrifter per ricordare che si deve celebrare l’orgoglio ogni giorno e che le lotte per i diritti dell’intera comunità LGBTQ non si fermano mai.

Ancora Djset il 2 luglio con Subbacultcha Alternative Club.

Snodo Mandrione è un Circolo ARCI. Per le serate del 27 giugno e 2 luglio ingresso gratuito. Per la serata del 30 giugno, ingresso 13 euro e posti limitati. Apertura botteghino ore 20.00, apertura sala ore 20.45, inizio spettacolo ore 21.30. È sempre consigliata la prenotazione.

Via del Mandrione 63 - Info e prenotazioni: www.snodomandrione.net