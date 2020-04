Domenica 5 aprile, il capo missione della Alan Kurdi, gestita dalla ong Sea Eye, informava che la nave era giunta nell'area operativa, nel Mediterraneo centrale, per una nuova missione di salvataggio per soccorrere le persone in fuga dalla Libia.

Attualmente, la Alan Kurdi è l'unica nave civile di soccorso operativa in quella zona di mare.

Lunedì la Alan Kurdi è andata in aiuto di un barcone a nord delle coste libiche. La Guardia costiera libica è intervenuta per impedire l'operazione di soccorso, facendo anche uso delle armi da fuoco. Molte delle persone che erano sull'imbarcazione si sono gettate a mare.

Fortunatamente i 68 migranti sono stati poi tratti in salvo e adesso si trovano a bordo della Alan Kurdi.