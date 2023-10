Questa sera alle 19.00, il popolare programma "Celebrity Chef" di Alessandro Borghese tornerà in onda su TV8 con un episodio speciale. Ospite del programma sarà Barú Gaetani, famoso buongustaio, food vine blogger e conduttore di Braci by Barú Beach Edition.

Durante lo show, Barú affronterà una sfida culinaria con Alvise Rigo, ex rugbista, modello e personal trainer. I due si batteranno in una serie di prove culinarie, dimostrando le loro abilità e creatività nella preparazione di piatti esclusivi e deliziosi.

Barú Gaetani è noto per la sua capacità di reinventare classici della cucina italiana e internazionale e per la sua passione per l'uso di ingredienti freschi e di alta qualità.

Il programma sarà un'esperienza emozionante e divertente per tutti gli appassionati di cucina e di food, ma anche per coloro che desiderano scoprire nuove ricette e tecniche culinarie. Non perdetevi questa sfida culinaria eccezionale tra Barú Gaetani e Alvise Rigo, questa sera alle 19.00 su TV8.