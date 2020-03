Non c'è dubbio che lo scoppio della pandemia da Covid-19 abbia colpito tutte le Borse mondiali. Tuttavia, ci sono azioni che all'emergenza hanno retto peggio ed altre che hanno retto meglio.

Negli Usa, ad esempio, il settore delle small e mid cap (aziende a bassa e media capitalizzazione) è quello che sta pagando il prezzo più alto per la paura del Coronavirus, essendo legato soprattutto a titoli di aziende i cui bilanci sono determinati soprattutto dai consumi interni. Se calano o caleranno i consumi, anche i titoli perderanno di conseguenza di valore.

Ma anche per le aziende ben capitalizzate non è che il periodo attuale sia tutto rose e fiori, visto che è la paura il sentimento dominante, dovuta all'incertezza relativa a cosa accadrà in futuro e all'impatto che l'epidemia potrà avere sul Pil.