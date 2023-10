Diamo un'occhiata a come preparare una ricetta per cucinare il pollo con limone e olive Ricette culinarie classiche della regione Toscana.





Ingredienti per 4 persone

1 kg di pollo a pezzi 500 grammi di patate

1 cipolla rossa

rossa 100 grammi di pancetta affumicata a strisce

affumicata a strisce 100 grammi di olive verdi

2 limoni

2 foglie di alloro

di 1 cucchiaio grande di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di aceto balsamico Brodo vegetale 100

1 cucchiaio di olio d'oliva

1 finocchio fresco

fresco Sale e pepe quanto basta, o a seconda del gusto del vostro commensale.



Ricetta di Cucina Pollo Fritto con olive denocciolate

Inizia la tua ricetta di cottura dalle patate, che prima sbucci, e poi tagliale a pezzetti. Metterli su una teglia foderata.

Quando questo è fatto, pulire la cipolla, tagliarla a spicchi sufficientemente piccoli, lavare e quindi affettare il limone. Quindi, mettere entrambe le patate insieme alle olive precedentemente scolate, quindi ungere la pancetta affumicata e aggiungerla con foglie di alloro e finocchio già tritato. Pollo al limone con patate e olive Vedi tutte le risposte.

Ora passiamo al 2° punto della nostra ricetta culinaria È necessario mescolare il concentrato di pomodoro e l'aceto balsamico insieme alla zuppa di verdure calda. Quando questo è fatto, è necessario versare tutto sulle patate, avendo cura di mescolare tutto bene. Posizionare il pollo in cima e cospargere con olio, sale e pepe a proprio piacimento.

Quindi è necessario procedere alla fase di cottura e cuocere a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Bagnare la carne nella fase di cottura fino a 1 volta. Quando la cottura è finita, fare attenzione a metterlo sul piatto e coprirlo bene con l'alluminio per tenerlo ben riscaldato.

Quando questo è fatto, portare il forno a 220 gradi e rosolare le verdure per non più di 10 minuti, o almeno fino a quando non sono dorate. È ora di togliere il pollo dal forno, mettere le verdure e magari aggiungere un po ' di finocchio e servire caldo tritato a piacere. E, naturalmente, buon appetito come al solito da noi.





