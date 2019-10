Durante la puntata odierna di Pomeriggio 5 è intervenuto in diretta il fotografo chiamato in causa lunedì scorso da Rocco Pietrantonio in merito al finto scoop organizzato da Manila Gorio ai danni di Lory Del Santo circa 10 anni fa.

Pietrantonio aveva detto lunedì scorso: "Io ero fidanzato con Lory e lei, una volta, va in America per lavoro. Mi chiamano per condurre una serata a Cisternino e, successivamente, mi sono ritrovato delle foto mie insieme a Manila Gorio. Ha chiamato lei, il fotografo, l'hai pagato. Ma perché fai queste cose? Ora, a Cisternino, vengono i paparazzi, dai! Non sei leale, dici solo cavolate!".

Il fotografo Miky D'Aquino ha confermato il finto scoop con Rocco Pietrantonio ai danni di Lory Del Santo durante la puntata di oggi del programma tv di Barbara D'Urso: "All’epoca Rocco Pietrantonio era fidanzato con Lory Del Santo, sappiamo che Manila Gorio è malata di manie di visibilità e allora è stata organizzata questa cosa a Cisternino. Ha organizzato tutto pur di apparire".

Maurizio Sorge si è scagliato ingiustamente contro il collega, tra le proteste di tutti gli ospiti presenti in studio. Biagio D’Anelli è intervenuto a difesa di Michele D'Aquino: “Maurizio Sorge sta sbagliando tutto. Prima cosa quanto poteva guadagnare con queste foto, 20 euro? E mica si è arricchito! È invece da ammirare perché è venuto qui a dire la verità a differenza di altri”.