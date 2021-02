In leggera diminuzione il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore è stato di 13.442. In aumento, invece, il numero di tamponi effettuati, 282.407, circa 12mila in più rispetto a ieri.

Diminuisce così al 4,75 (ieri era al 5,25 %) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati, di cui adesso vengono conteggiati anche quelli cosiddetti rapidi. Il totale dei contagi è arrivato a 2.625.098 1.

Questi i casi registrati in alcune regioni. In testa la Lombardia con 1.923 contagiati, seguita Campania (1.546), Emilia Romagna (1.383) e Lazio (1.014).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 427.034 (ieri 429.118). Tra i positivi, 2.110 (ieri 2.142) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 144 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 19.408 (ieri 19.575) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 405.516 le persone in isolamento domiciliare (ieri 407.401).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 2.107.061 (ieri 2.091.923).

Oggi sono 385 i decessi, con il totale che sale a 91.003.



Al 6 febbraio sono 2.435.489 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari all'84% di 2.899.935 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 11 tra regioni e P/A. Infine, sono state finora 1.035.052 le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.