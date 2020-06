La Serie A è già ripartita. Queste alcune informazioni sull'incontro che si disputerà il 23 giugno alle 19:30 allo stadio Mazza sotto la direzione di Rosario Abisso e sarà trasmesso da Sky.

Il Cagliari ha 32 punti in classifica, mentre la Spal solo 18. Pertanto, per la quadra di Ferrara vincere sarebbe fondamentale per smuovere la classifica e conservare così qualche speranza di permanenza in A.

Possibile?

Il Cagliari ha vinto quattro delle cinque sfide di Serie A contro la SPAL negli anni 2000, segnando due reti in ognuno di questi incontri, vincendo però solo una delle cinque trasferte di Serie A , 2-0 nel settembre 2017, con Massimo Rastelli in panchina.

La SPAL non pareggia da 13 partite, più di ogni altra squadra ed ha vinto 1-0 sul Parma nell’ultima gara di campionato, interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive:l’ultima volta che ha ottenuto due successi di fila in Serie A è stato nell’aprile 2019, anche se va ricordato che la SPAL ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe.