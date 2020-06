Il calcio ai tempi del coronavirus, sta regalando tante novità.

Questa volta è la Scozia a proporre uno strano caso di rinnovo contratti.

Il Livingston, club della Scottish Premier League, la Serie A scozzese, ha ufficializzato il rinnovo del portiere Gary Maley.

La cosa strana, e che il rinnovo è conseguenza di un sondaggio fatto dalla società, sui propri tifosi, via social.

Tramite Twitter, i sostenitori del Livingston hanno dato il via libera alla società per stipulare un nuovo contratto con Gary Maley.

The people have spoken...

✍🏻| The people have spoken – @Maley1Gary stays!



With almost 200,000 votes cast on our twitter poll & over 1 million impressions worldwide, the fans have spoken and as a result, goalkeeper Gary Maley has today signed a one-year extension at the club.



🔗 https://t.co/tiNhaJGiuX