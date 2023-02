Breve sintesi sul livello raggiunto dagli studi teologici e sul pensiero della manualistica di fine XIX e inizio XX secolo.



La teologia classica del XIX secolo, di derivazione medioevale, doveva fare i conti con il radicale mutamento economico e sociale, che stava portando l’Occidente verso la modernità. L’aumento generale del tenore di vita e l’atteggiamento scientifico nuovo sono eventi così eclatanti che finiscono per generare strappi anche nel modo di intendere il rapporto con il divino. Il protestantesimo definiva la teologia “liberale”, in quanto essa affermava da un lato il valore supremo della fede cristiana, dall’altro portava i valori del liberalismo ottocentesco. Secondo questa corrente teologica, la fede, in quanto sentimento che si pone a fondamento e opera una congiunzione tra i diversi aspetti della cultura occidentale, è garante di quei valori di libertà fatti propri dal pensiero liberale. I suoi maggiori esponenti sono Albrecht Ritschl, Adolf von Harnack e Ernst Troeltsch.[1]

Il modernismo, in ambito cattolico, è stato, senza dubbio, un momento assai confuso di crisi, che ha investito tanto la teologia quanto l’esperienza della fede, nell’arco di tempo che si estende tra il primo e il secondo decennio del secolo XX.[2]

Per rispondere al modernismo, la Chiesa Cattolica aveva proposto di riscoprire il pensiero tomista, aperto comunque alla riflessione contemporanea. Le indicazioni contenute nell’enciclica Qui pluribus (1846) di Pio IX e nella costituzione Dei Filius del Concilio Vaticano I (1870), la rivalutazione della filosofia tomista operata qualche anno più tardi dall’Aeterni Patris (1879) di Leone XIII, e infine gli interventi disciplinari e dottrinali, diretti contro il modernismo, venivano tradotti dall’apologetica d’ispirazione neoscolastica, secondo un programma che avrebbe dovuto elaborare una trattazione della credibilità, centrandola sulla proposta di una analysis fidei e su una sistematica filosofico - razionale delle rationes credibilitatis.[3] All’interno di una più estesa trattazione della credibilità e della fede, basandosi sul versetto paolino della convenienza di un culto a Dio “secondo ragione” (Rm 12,1),[4] l’enciclica Qui pluribus afferma che esistono “molti ammirevoli e luminosi argomenti (argumenta) in base ai quali la ragione umana deve essere perfettamente convinta che la religione di Cristo è divina”.[5] Qualche anno più tardi, la costituzione Dei Filius ha parlato esplicitamente di “segni” (signa) della credibilità e della divinità della Rivelazione (non di rationes, come ha fatto invece la manualistica successiva), riconducendoli sostanzialmente a tre: i miracoli, le profezie e la Chiesa.[6]

Va ricordato anche che la concezione della fede, elaborata dall’apologetica[7] e dalla specificità del collocamento del tema della fede all’interno dello schema delle demonstrationes, ebbero il loro punto di riferimento d’indubbia autorità nella Dei Filius, costituzione sulla fede cattolica del Concilio Vaticano I.[8] Questa prospettiva della Dei Filius, destinata ad avere grande influenza sul pensiero della manualistica neoscolastica, (molto schiva) fu quella che i miracoli e le profezie venivano lì qualificati come “segni certissimi della divina Rivelazione, adatti alla ragione e all’intelligenza di tutti (signa certissima et omnium intelligentia accomodata)”.[9] Un canone doveva ribadire che non è possibile negare l’esistenza di segni esteriori - la cui origine, cioè, rimanda al di là dell’esperienza interiore del soggetto - né affermare che gli uomini debbano essere mossi alla fede nella Rivelazione, esclusivamente sulla scorta di fattori interiori o di rivelazioni private.[10] Sebbene buona parte dei “segni” indicati negli interventi del Magistero fossero di per sé indissociabili dalla Rivelazione, non vi è dubbio che la metodologia, in seguito adottata dai manuali,[11] doveva essere debitrice alla filosofia più che alla teologia, in quanto l’analisi razionale si giovava soprattutto del contributo di argomenti storico-empirici e della logica dell’inferenza.

Nel 1950, Papa Pio XII, con l’enciclica Humani generis avvertiva che occorreva porre un argine alla tendenza della filosofia contemporanea. Dunque il neotomismo si prefiggeva di riprendere e rivalutare il sistema filosofico di Tommaso d’Aquino e farne oggetto di riflessione applicata alle tematiche moderne. Viene quindi riproposto il progetto di giustificare le verità di fede per mezzo della ragione e dare nuovo vigore alla metafisica, svalutata non solo dalla scienza, ma anche dai movimenti modernisti. Tra i molti pensatori che si possono inserire in questa importante corrente di pensiero, vanno ricordati Jacque Maritain (1882-1973) e Gustavo Bontadini (1903-1990).

Negli anni 1950 - 60’ il pensiero della dottrina cristiana e della teologia era esposto in un linguaggio comprensibile a tutti, generalmente in forma dialogica. Esso, attingendo dalle due Fonti della Rivelazione (S. Scrittura e Tradizione) contiene, in modo succinto ed organizzato, l’insegnamento della Chiesa che viene diviso in tre parti:

1. verità per il credente (dogma)

2. doveri da comprendere (morale)

3. mezzi da usare (sacramenti e orazione)

La teologia dogmatica, infatti, studiava le verità rivelate da Dio e proposte dalla Chiesa alla fede dei cristiani. La teologia morale, invece, ricorrendo spesso al termine precetto, studiava le norme della vita cristiana per il raggiungimento del nostro fine ultimo.[12]



d. Gregorio - Grzegorz Stanislaw Łydek





