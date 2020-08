L'economia americana nel secondo trimestre del 2020 è crollata del -31,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso, il dato peggiore dal 1947.

Nel primo trimestre, la contrazione del Pil era stata pari al -32,9%.

Il dato del Pil relativo al periodo aprile-giugno, è comunque in lieve miglioramento non solo rispetto al primo trimestre, ma anche in relazione alla stima prevista dagli analisti che scommettevano, invece, su una contrazione del -32,5%.