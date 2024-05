È previsto per domani mattina alle 9.30 l’ingresso dei carabinieri del Ris di Messina nell’abitazione di Oliveto, nella zona di Rosario Valanidi di Reggio Calabria, all’interno della quale Francesco Putortì ha sorpreso i ladri, originari di Catania, che si erano introdotti in casa e li ha accoltellati al termine di una colluttazione.

Uno dei due ladri, a causa della ferita, è morto un’ora e mezza dopo nei giardini dell’ospedale Morelli dove era stato accompagnato dai complici, mentre il secondo è riuscito a traghettare ma è stato poi costretto a recarsi all’ospedale di Messina dove è ricoverato.

Nei confronti del Putortì, i pm hanno emesso un fermo per omicidio volontario e tentato omicidio. Provvedimento che dovrà essere convalidato entro il primo giugno dal gip Giovanna Sergi che, per stasera, fisserà l’udienza per il nuovo interrogatorio.