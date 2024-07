Nonostante le denunce, non solo le carceri italiane rimangono un luogo di tortura - impossibile definirlo altrimenti -, ma continuano ad essere anche un luogo che alimenta nuove vittime.

L'ultima è un 27enne italiano che avrebbe finito di scontare la sua condanna nel 2032: si è impiccato ieri sera nella sua cella della Casa Circondariale di Prato. È il 60esimo suicidio di un detenuto dall'inizio del 2024, il 66esimo se aggiungiamo quelli degli appartenenti alla Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita.

Secondo Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, quella cui stiamo assistendo è una carneficina mai vista in precedenza:

"Così, mentre per il sottosegretario al Ministero della Giustizia, con delega ai detenuti, Andrea Ostellari, le carceri sono regolamentari e non c'è sovraffollamento, il Guardasigilli, Carlo Nordio, parla di problema del sovraffollamento da affrontare con raziocinio. Esattamente quel raziocinio che non si rinviene nelle loro affermazioni contrastanti e nelle farneticazioni del Sottosegretario, spintosi, evidentemente, fino a smentire il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che solo qualche giorno fa aveva definito la situazione penitenziaria indecorosa per un paese civile", ha affermato De Fazio."Sono 14.500 i detenuti in più rispetto ai posti disponibili e, nel solo 2023, sono stati ben 4.731 i reclusi nei confronti dei quali la magistratura di sorveglianza ha dovuto riconoscere rimedi risarcitori per trattamento inumano e degradante. Risarcimenti, peraltro, la cui procedura viene attivata solo da chi è nelle condizioni di pagarsi un avvocato. Tutto ciò a fronte di oltre 18mila unità mancanti al fabbisogno organico della Polizia penitenziaria, carenze di ogni genere e disorganizzazione imperante. Prova ne sono le tensioni, le proteste fino ai disordini collettivi che stanno interessando quotidianamente una vastità di carceri, dal nord al sud, isole comprese. Proprio a Prato una delle ultime proteste collettive, solo 36 ore fa.Siamo stanchi delle stomachevoli chiacchiere del Governo, servono immediati provvedimenti o l'estate sarà tragica con il rischio di avere in autunno macerie al costo di vite umane rispetto alle quali non possono non esserci responsabilità e, di certo, non possono rinvenirsi in capo a coloro che con sacrificio giornaliero, sottoposti a turnazioni massacranti, fanno ciò che possono nelle trincee carcerarie per conto di uno Stato che non è in grado, o forse non vuole, rispettare le regole che si è dato. Servono provvedimenti efficaci e ad effetto immediato che non si rinvengono minimamente né nel decreto-legge n. 92, meglio noto come carcere sicuro (sic!), né tantomeno nella legge di conversione per come sta emergendo dalla Commissione Giustizia del Senato. La Presidente del Consiglio batta un colpo, non foss'altro, per mettere ordine nelle libere e creative interpretazione degli inquilini di Via Arenula".