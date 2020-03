Nel bollettino di guerra odierno, i contagiati dal SARS-CoV-2 sono in totale circa 28mila, mentre 23mila sono ancora le persone positive.

La differenza tra i due dati viene colmata dalle persone guarite, che sono 2.749, e da quelle decedute, che sono 2.158.

I pazienti ricoverati con sintomi sono invece 11mila, di cui 1.851 in terapia intensiva. 10.197 si trovano in isolamento domiciliare.

Questo l'andamento per regione:



Secondo gli esperti bisognerà attendere questo fine settimana per sperare in un decremento del numero di contagiati e capire se è stato raggiunto e superato il picco del contagio. In ogni caso, anche se ciò accadesse, è improbabile che le attuali restrizioni possano essere cancellate dopo il 3 aprile.

La Croce rossa italiana, in coordinamento con il ministero della Salute, ha lanciato un appello urgente per reclutare immediatamente personale sanitario (medici, infermieri, operatori socio sanitari) per far fronte all'emergenza.

Per effetto della paura di Covid-19, il ministero della Salute aveva lanciato un appello per il calo nelle donazioni di sangue. Dopo l'appello, l'afflusso dei donatori è incominciato a crescere.