Il mal di gola è una condizione molto comune e può essere causato da allergie, acidità di stomaco ma soprattutto infezioni virali e batteriche.

I rimedi naturali possono venire in nostro soccorso quando si tratta di curare il mal di gola, lenire l'irritazione e aumentare le nostre naturali difese per far fronte all'influenza o ad una qualsiasi altra minaccia.

Nell'articolo spiegheremo come agire prontamente con i rimedi che puoi trovare in casa per far passare velocemente il mal di gola. I rimedi sono frutto della saggezza popolare, i famosi rimedi della nonna, e di studi scientifici. Per esempio, vedremo l'importanza delle inalazioni, che si possono preparare in casa con un pentolino pieno di acqua, oli essenziali, sale ed erbe.

Non solo, un aiuto viene anche dal miele e da altri interventi come tenere i piedi al caldo o fare gargarismi.

Nel seguito dell'articolo vedremo di approfondire questi rimedi, spiegando come utilizzarli e indicando la presenza di eventuali controindicazioni, se presenti.