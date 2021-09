Venerdì 24 settembre, al #Costez di Telgate (BG) prende vita una serata decisamente hot, anzi freschissima... ovvero Midnite Fresh by Midnite Farm, che in questo locale ha già fatto divertire in passato più e più volte. E l'appuntamento perfetto per rilassarsi con gli amici e divertirsi fino a tardi o tardissimo.

Sabato 25 settembre al #Costez di Telgate (BG) invece il titolo della festa è dedicato a un verso di una recente canzone di Blanco, "Mi fai impazzire"... perché l'amore, soprattutto di notte, fa brutti scherzi. Per questo è molto meglio passare quella del sabato al #Costez, con gli amici, in totale relax. La sicurezza è sempre al primo posto, al #Costez (niente ballo e Green Pass obbligatorio), perché come dice lo staff è ancora presto per tornare alla normalità, ma non è presto tornare ad incontrarsi e sorridere con gli amici.

Lo staff presenta così la nuova stagione: "Scusate, ma siamo rimasti bloccati in un viaggio nel tempo... Ora, per fortuna, siamo tornati. Riprendiamo a fare lo show da dove eravamo rimasti, al #Costez di Telgate (BG). Ci vediamo lì, carichi e felici!". Musica, drink, show, sorrisi... Tutto questo c'è ed è già abbastanza. Il locale è aperto dalle 23 alle 4, oggni venerdì, sabato e prefestivi... ed è appena conclusa la ricerca di nuovo personale, dedicata a chi ha voglia di lavorare divertendosi.

Tra i partner della nuova stagione di #Costez Summer Club, ecco SEAT Bergamo, Padoin Fashion Deluxe, My Wellness Studio, Touchdown Abbigliamento Grassobbio, Perosino Abbigliamento Cazzago s/m, Hotel Costez Cazzago s/m, iLMYO – il tuo Clipper personalizzato, Ottica Foppa Grassobbio / Palazzolo, Grey Goose, Apelungo.



#Costez Summer Club di Telgate (BG) c/o Nikita

ogni venerdì, sabato e prefestivi

Ingresso Uomo/Donna 12€ con Drink, dalle 23 alle 4

via dei Morenghi 2 - Telgate (BG)

info: 3480978529 (Bobe)

https://www.instagram.com/costez_official/