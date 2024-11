Il 15 novembre 2024, Salwa Abu Khadra, importante figura politica palestinese, è morta all'età di 95 anni. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera di impegno per i diritti e l'autodeterminazione del popolo palestinese. Abu Khadra è stata una delle prime donne palestinesi a intraprendere una carriera politica di rilievo.

Nata a Nablus, in Cisgiordania, nel 1929, ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia sociale e per l'emancipazione delle donne palestinesi, diventando un simbolo di resistenza e di resilienza in un contesto segnato dalla sofferenza e dalle difficoltà politiche. Nel corso della sua carriera, Salwa Abu Khadra ha ricoperto ruoli significativi all'interno dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e ha partecipato attivamente alla difesa dei diritti civili e politici dei palestinesi.

È stata anche una figura centrale nell'affermare la presenza femminile nella politica e nelle istituzioni palestinesi, lottando per una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica. La sua morte lascia un vuoto significativo nella politica palestinese, ma il suo legato di lotta per la giustizia e la pace continua a ispirare le generazioni future.

I tributi alla sua memoria sono stati numerosi, da parte di esponenti politici, attivisti e cittadini palestinesi che ricordano la sua dedizione incrollabile per la causa della Palestina.