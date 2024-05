Stefano Venier: “I risultati del primo trimestre 2024 sono molto positivi, con gli investimenti e i principali indicatori in grande crescita, sia per le attività nazionali che per quelle delle nostre associates, a fronte di uno scenario di perdurante volatilità a livello globale”



Stefano Venier: focus sui risultati finanziari del primo trimestre 2024

L’AD Stefano Venier, nel commentare i risultati del primo trimestre 2024 che Snam ha presentato lo scorso 16 maggio, ha rimarcato la “grande crescita” di investimenti e principali indicatori “sia per le attività nazionali che per quelle delle nostre associates”. L’utile netto adjusted, pari a 335 milioni di euro, si attesta a +11,3% rispetto allo stesso periodo del 2023: a influire anche la crescita dell’EBITDA (703 milioni), a +17,8%. Ma sono i numeri riferiti agli investimenti totali a confermare le parole dell’AD Stefano Venier: 462 milioni, +47,5% rispetto al corrispondente periodo del 2023 anche a fronte degli interventi di adeguamento dei terminali di Ravenna e Piombino. Il 55% degli investimenti totali è allineato ai Sustainable Development Goals e il 34% alla Tassonomia Europea.



Stefano Venier: significativa accelerazione sugli obiettivi previsti dal nostro piano industriale

Raggiunti in “uno scenario di perdurante volatilità a livello globale”, come ha evidenziato Stefano Venier, i risultati registrati nel primo trimestre 2024 raccontano di come sia proseguito l’impegno di Snam nel realizzare il programma di investimenti definito nel Piano Strategico 2023-2027 per lo sviluppo di un’infrastruttura in grado di gestire in modo sempre più flessibile una pluralità di molecole verso la neutralità carbonica del Paese, garantendo sicurezza, sostenibilità e competitività delle forniture di energia. E Snam ha compiuto ulteriori passi avanti anche nel percorso lungo i sette pillar della strategia di sostenibilità aggiornata nel Piano Strategico 2023-2027: l’avanzamento rispetto ai target annuali riportati nella Sustainability Scorecard, inclusi gli obiettivi di decarbonizzazione, procede secondo i piani. “I solidi risultati ottenuti e la visibilità del nostro business ci consentono di migliorare la guidance 2024 di EBITDA e utile netto, con una significativa accelerazione sugli obiettivi previsti dal nostro piano industriale”, ha infatti spiegato infine l’AD Stefano Venier.