Ciao Fausto. Così la MotoGP ha salutato la scomparsa di Fausto Gresini, ex pilota e proprietario della scuderia Gresini Racing, "un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al motociclismo".

L'annuncio ufficiale della sua morte, dovuta al Covid, è stato dato dal suo team. La notizia della scomparsa del pilota era stata diffusa nella serata di lunedì, ma successivamente smentita dalla famiglia.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb