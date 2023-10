La Juventus ha trionfato nel derby della Mole contro il Torino, vincendo nel proprio stadio per 2-0 e riducendo così il distacco in classifica dall'Inter, per il momento in testa alla Serie A.

I bianconeri hanno prevalso con due reti segnate nel secondo tempo, dopo che nel primo tempo era stato annullato un gol a Kean per fuorigioco, oltre ad un paio idi iniziative pericolose da parte di Kostic e Bremer a cui i granata hanno risposto con quelle di Lazaro e Bellanova.

Nel secondo tempo, è Federico Gatti a realizzare il vantaggio bianconero, al 47', dopo una serie di rimpalli in area su azione di calcio d’angolo: l'arbitro Massa ha inizialmente annullato il gol per offside, ma poi lo ha convalidato dopo un lungo controllo del Var.

Sempre su azione di calcio d'angolo il raddoppio al 60' con un colpo di testa di Milik, che fissa il risultato sul definitivo 2-0.

Con questo successo, la Juventus in classifica si porta a 17 punti a -2 dall'Inter, mentre il Torino rimane fermo a 9 punti.