Il 22 dicembre, l’attore francese Claude Brasseur è morto all'età di 84 anni.

Nonostante i più riportino la sua scomparsa come quella del papà di Sophie Marceau nel film cult degli anni '80 Il Tempo delle Mele, Brasseur è stato uno dei volti più noti (e importanti) del cinema francese.

Una carriera iniziata alla metà degli anni '50 con Il fantastico Gilbert di Marcel Carnet e terminata solo un paio di anni fa con il film franco belga di Franck Dubosc, Tutti in piedi, dove Brasseur interpretava in un divertente cameo il papà (ancora un volta) del protagonista.

Inoltre, Brasseur è stato anche una star del piccolo schermo, protagonista di serie e miniserie tv fin dagli anni '60. Per i meno giovani, come non ricordare il suo Vidocq ne Le nuove avventure di Vidocq di Marcel Bluwal che fu trasmesso anche in Italia nella prima metà degli anni '70.

La sua scomparsa è stata ricordata in un comunicato dell'Eliseo anche dal presidente francese Emmanuel Macron che lo ha definito attore immenso che nella sua carriera è stato ammirato e amato dai francesi.