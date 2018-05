Lavoro nero al distributore: denunce e sanzioni nel salernitano

Due denunce e sospensione dell' attività in un distributore del Vallo di Diano.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, nel corso di pianificati servizi di contrasto al lavoro sommerso e verifica del rispetto della normativa sul lavoro nei Comuni di competenza, hanno denunciato un uomo (28enne) ed una donna (54enne) per impiego di lavoratori in nero.



I militari di Buonabitacolo, in sinergia con quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Potenza e Matera, hanno sottoposto a controllo diversi distributori di carburanti ed aree di servizio, denunciando le due persone, per aver accertato la presenza di due lavoratori “in nero” e sospendendo l’attività di distribuzione di carburanti e l’insistente bar per violazioni penali alla normativa previdenziale e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, elevando sanzioni amministrative per un totale di 22.000 euro.