Scatta la procedura d’ufficio nel caso di lesioni personali ai professionisti sanitari sia che si tratti di lesioni lievi sia gravi o gravissime, indipendentemente dalla volontà della vittima di sporgere querela.

Scatta la procedura d’ufficio nel caso di lesioni personali ai professionisti sanitari sia che si tratti di lesioni lievi sia gravi o gravissime, indipendentemente dalla volontà della vittima di sporgere querela.

Con le aggressioni ai sanitari che non danno segni di diminuire entra in vigore la norma pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», nella speranza di arginare il fenomeno.