Una ballad romantica che affronta tematiche adolescenziali.

In radio dal 27 maggio 2022.

Notti nasce da una versione "piano solo" composta da Doms e prodotta successivamente da Kira e Groove.

Il brano è una ballad romantica con pianoforte e archi che richiamano l'atmosfera orchestrale. Nonostante una base classica i due artisti riescono a renderlo moderno grazie all'intreccio delle melodie e a un testo che tratta argomenti prettamente adolescenziali ed attuali lasciando spazio ad ogni tipo di interpretazione.



Radiodate: 27 maggio 2022

Etichetta: Orangle Srl

BIO ANFYSIA

Giuseppe Di Garbo in arte "Anfysia" è un artista classe 2001, che nasce e cresce in un piccolo paese della Calabria. La sua passione per la musica nasce nel 2014, quando inizia ad avvicinarsi alla cultura Hip-Hop. Per circa 6 anni si dedica alla musica rap con un altro nome collaborando con alcune etichette indipendenti italiane e con artisti come Pedar Poy e Versvs. Nel 2021 nasce "Anfysia", nome con cui ha intrapreso un percorso dal sound nuovo, discostandosi dal genere Hip-Hop e potendo esprimere al meglio sè stesso sperimentando molti generi come il pop, rock, punk, trap e altri, mantenendo un mood prettamente introspettivo.



BIO DOMS

Domenico Cerroni in arte "Doms" è un artista pop classe 2001, che nasce e cresce in un paese in provincia di Frosinone. Inizia ad avvicinarsi alla musica all’età di 10 anni suonando la chitarra fin quando a 16 anni scopre il pianoforte e la sua vena creativa esce fuori. Inizia a scrivere i suoi primi testi ispirandosi ad artisti come One Republic e Coldplay e negli anni sviluppa una forte capacità compositiva che gli ha permesso di scrivere molti brani. Il singolo "Notti" segna l’inizio del suo nuovo percorso musicale.