Tradizionale concerto di Noi per Napoli per l'Immacolata 2018

Anche quest'anno per il tradizionale incipit in occasione delle festività natalizie, verrà presentato dall'Associazione Culturale Noi per Napoli il Concerto dell'Immacolata con l'esecuzione di un repertorio che comprende le piu' belle ed immortali melodie mariane, quelle meno note ma altrettanto degne di ascolto, di brani sacri di grande ed intensa spiritualità, porranno l'accento sulla figura della Vergine Maria come madre e donna nella sua più vera umanità,presentati attraverso le voci di autori laici, con la finalità benefica di donare alla mensa dei senzatetto della Caritas di Santa Chiara, in Piazza del Gesù a Napoli, generi di prima necessità.

L'iniziativa realizzata sempre in collaborazione e con il Patrocinio Morale dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania in vista di valorizzare sempre le bellezze ed i tesori del nostro patrimonio storico artistico, promuovendo la conoscenza storica abbinata sempre alla musica ed al Bel canto, rendendoli accessibili ai cittadini napoletani ed agli ospiti in visita a Napoli in questi giorni di festa, un progetto che coniuga arte, cultura e solidarietà.



8 dicembre 2018 alle h.19.30

presso il Complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi

in Piazza Monteoliveto n.4 Napoli

Il tradizionale

CONCERTO DELL'IMMACOLATA

(Luoghi Storici e Musica)

con la visita guidata della splendida cinquecentesca Sala del Vasari e, novità per quest'anno, dell'Ipogeo.



Gli artisti saranno: il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, il tenore Lucio Lupoli, il flautista Andrea Ceccomori, accompagnati dal pianista Maurizio Iaccarino, con gli interventi storici del giornalista,storico e critico teatrale Dott. Giuseppe Giorgio.

Il Concerto sarà preceduto dalla visita guidata al complesso di S.Anna dei Lombardi, della Sala Vasari e dell'Ipogeo dalle h.18.00 su prenotazione!



Contatti

www.noipernapoli.it

www.facebook.com/AssociazioneNoiPerNapoli/

noipernapoliart@gmail.com

Info e prenotazioni

Associazione Culturale Noi per Napoli, 3394545044 - 3277589936