Con l’anteprima del 20 settembre sull’emittente Sky TG24 ed in seguito sul loro canale Youtube mercoledì 25 settembre il duo “WHITEMORE” sta esibendo al pubblico il suo nuovo singolo dal titolo “Trema”.

La coppia musicale, costituitasi due anni e mezzo fa tra Miriam Santangelo e Riccardo Riccio, provenienti da tendenze musicali più disparate (Santangelo più attenta al jazz e pop, mentre Riccio al rap e l’elettronica), ha stabilito d’introdurre nel panorama sonoro il genere Ita-pop, partorito dalla costola del K-pop, in auge fra i gruppi dei cantanti sudcoreani, che raggruppa generi, come il oop, l’hip-hop, l’E.D.M. e anche il rock.

Qualità tipica è un coacervo di ritmi gradevoli, di colori, associati allo stile dei vestiti ricercati ed insoliti, alle scenografie perfette e, a volte ricercate, dei balli ed infine l’appariscente risoluzione dei video.

Sull’onda di codesti elementi il progetto “WHITEMORE” si prefigge d’orientare gli ascoltatori nostrani a quegli adattamenti, quali i testi in inglese ed in italiano, alla versatilità dei ritmi noti nella penisola italica e ad un’ampia componente d’interattività, nell’ottica d’infondere una nuova visione della vita: infatti, il brano “Trema” vuole segnalare l’apatia, l’omologazione e la noia derivanti dalla monotonia delle azioni quotidiane.

Il videoclip a corollario del brano rappresenta un’allegoria dell’attitudine giovanile a trascorrere abulicamente le giornate nei locali oppure in giro per la città senza un obiettivo preciso, che genera monotonia ed indifferenza.

Miriam, annoiata sorseggiando un drink in un locale, vorrebbe sottrarsi a tutto ciò anche a costo di fuggire dalla città, in cui vive. A lei fa da contraltare Riccardo, il quale in una logica edonistica celebra la vita da discoteca quale luogo ideale per facili approcci con le ragazze; tuttavia, seppure con qualche tentennante ripensamento, insieme a Miriam è disposto a vivere un nuovo inizio esistenziale.

Le date di pubblicazione saranno dunque l’occasione per acquistare il nuovo singolo, presente su tutti i digital stores, ed apprezzarne il contenuto.