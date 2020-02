La mostra Guggenheim, la straordinaria collezione di Justin K. Thannhauser, da Van Gogh a Picasso in programma a Palazzo Reale Milano aperta il 17 ottobre 2019 per durare fino a marzo 2020 che presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso si appresta a chiudere.

La straordinaria collezione di Justin K. Thannhauser, donata nel 1963 al Guggenheim di New York, è per la prima volta in Europa.

Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, MondoMostre Skira e organizzata in collaborazione con The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, la mostra è curata da Megan Fontanella, curatrice di arte moderna al Guggenheim.





youtu.be/qzj2hjbPOk0





Diversamente da altro articolo e da altra comunicazione in cui si invitava ad affrettare la visita alla mostra prossima alla chiusura, prevista per l'01 marzo, in questa purtroppo si annuncia la sospensione anticipata per chiusura musei, su disposizioni delle istituzioni, con ordinanze dovute al momento particolare di allerta contagio “CoronaVirus”, nel rispetto della salute di tutti.



“Coronavirus. L’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia”

Milano, 23 febbraio 2020 -”Si rende noto che il Ministero della Salute ha emanato, d’intesa con la Regione Lombardia, un’ordinanza valida per il territorio lombardo fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatto salvo quanto già disposto per i comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.



Gli sportelli comunali continuano a operare regolarmente.

Gli appuntamenti per istanze non urgenti saranno rinviati.

Sarà potenziato il servizio di contact center 020202”.



Per maggiori informazioni in merito alla situazione attuale ed eventuali conferme o revoche alle norme sicurezza salute impartite, compreso eventuali proroghe alle mostre, contattare: TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 92897755

www.mostraguggenheimmilano.it

Palazzo Reale

Piazza del Duomo, 12 - Milano

T:+39 02 884 45 181

E:c.mostre@comune.milano.it

Comune di Milano 020202

