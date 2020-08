In Romania i dati registrano di circa mille contagi da Covid19 al giorno ma quello che preoccupa maggiormente è la disinformazione riguardo alla pandemia.



Nicolae Țîbrigan, analista del Laboratory for the Analysis of Informational Warfare and Strategic Communication (LARICS) ha lanciato l’allarme sulla disinformazione sul covid19: “Una grande minoranza della popolazione rumena è suscettibile alla disinformazione sia online che offline”.

Secondo un recente studio effettuato nel mese di aprile, circa il 41% della popolazione rumena ritiene il Covid19, un’arma biologica degli Stati Uniti d’America e non un virus.

E quindi sono molto restii a prendere le dovute misure per arginare i contagi.

Paradossalmente saranno proprio loro a trasformarsi in untori del virus, infettando ancora più persone creando le basi per una catastrofe sanitaria senza precedenti.