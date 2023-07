Giorgia, con la sua voce potente e graffiante, l'11 luglio 2023 regala emozioni al pubblico del Ferrara Summer Festival. L'artista ha conquistato il pubblico italiano e non solo, diventando negli anni una delle più amate protagoniste della scena musicale italiana.

Il repertorio di Giorgia spazia dalla musica pop al soul, passando per il rock e il blues e mette sempre in evidenza una tecnica vocale unica. Tra i suoi tanti successi, ecco la recente "Neve", interpretata con Marco Mengoni, ma la sua carriera è semplicemente infinita. Nel novembre del 1993 vince la prima edizione di Sanremo Giovani, mentre l'anno successivo vince il Festival con "Come saprei" aggiudicandosi anche il Premio della Critica. Giorgia è molto stimata anche dai colleghi, non solo dal pubblico: nel '97 Pino Daniele produce l'album "Mangio troppa cioccolata" (multiplatino), Zucchero le scrive di "Di sole e d'azzurro", seconda al Festival di Sanremo 2001, nel 2007 duetta con Mina in "Poche parole" contenuto nell'album "Stonata". Giorgia, in concerto al Ferrara Summer Festival l'11 luglio, è una convinta ecologista già da molti anni animalista, attenta ai diritti degli animali e dei bambini. In passato è stata ambasciatrice Unicef, adesso è una ferma sostenitrice di associazioni quali Greenpeace, Animal Equality, ENPA, LAV, sostiene il Karibu Village in Kenya ed è socia fondatrice di un'associazione che si occupa di educazione e assistenza a bambini e famiglie a Cinecittà (Roma).

In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.



Tutti gli appuntamenti di Ferrara Summer Festival

www.ferrarasummerfestival.it/programma

Info e biglietti

www.ferrarasummerfestival.it/biglietti

+39 0532 473033 – +39 351 5952501

www.ferrarasummerfestival.it

www.instagram.com/ferrarasummerfestival

/www.facebook.com/ferrarasummerfestival





Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.



11.07 – GIORGIA

12.07 – STEVE HACKETT

13.07 – I SOLITI IDIOTI

14.07 – BLACK EYED PEAS + PAOLA & CHIARA

15.07 – GUÈ + GEOLIER + ERNIA + SHABLO

16.07 – FIORELLA MANNOIA / DANILO REA

18.07 – GIACOBAZZI & FRIENDS

19.07 – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90

20.07 – GIANNI MORANDI

21.07 – MADAME



MEDIA INFO E CONTATTI UFFICIO STAMPA FERRARA SUMMER FESTIVAL: [email protected]