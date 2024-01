L’Ecomuseo Terra del Castelmagno, in collaborazione con la Pro Loco di Montemale, l’Associazione Tartuficoltori e la Trattoria del Castello propongono un evento per scoprire e assaggiare il tartufo nero pregiato

Domenica 28 gennaio 2023, alle ore 10.00, il ritrovo è presso la Trattoria del Castello di Montemale, in Via Roma n. 15. Durante la mattinata è prevista una passeggiata nelle tartufaie di Montemale, dove i partecipanti potranno sperimentare, in prima persona, l’attività di ricerca del tartufo nero pregiato, sapientemente guidati dall'associazione Tartuficoltori di Montemale.

Alle 13.00 è previsto il ritorno alla Trattoria del Castello, dove sarà possibile pranzare con un menu a base di prodotti del territorio e degustare un piatto a base di tartufo.

Il pranzo ha un costo di 30€ a persona (paté di fegato di coniglio con salsa al tartufo, tartufo all’uovo in crosta con spinaci e nostrale, risotto radicchio, zucca e salsiccia e dolce, acqua; bevande escluse), menù bimbi a 15€.

Escursione guidata ha un costo di € 5, gratuito per i bambini sotto i 10 anni. Necessarie scarpe da ginnastica o da trekking.

La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 25 gennaio contattando il +39 329 4286890, o scrivendo a: [email protected].

Per chi lo desidera alle 18, presso la cappella del cimitero ci sarà un momento di condivisione con il gruppo corale Voci per Aria ed i partecipanti alla terza edizione del workshop di coralità e circlesinging Voci d'Inverno, l’ingresso è libero.

Per maggiori informazioni:

http://www.ecomuseidelgusto.it/ o http://www.terradelcastelmagno.it/.