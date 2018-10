Christian Di Maggio e Flavia Vento commentano la lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi

Il presunto tradimento dell'ex campione della Nazionale italiana di calcio e della Roma, Francesco Totti, ai danni di Ilary Blasi con la showgirl Flavia Vento continua a tenere banco sulla stampa, sul web e in tv.

Dopo il durissimo scontro in diretta tv al Grande Fratello Vip 2018 durante l'ultima e speciale puntata del reality show di Canale 5, Fabrizio Corona avrebbe sfasciato il camper di Mediaset e ha inveito con forza contro la presentatrice tv Ilary Blasi su Instagram Story, annunciando: "Ti rovino".





Il caso non finisce di certo qui. Il manager e imprenditore pugliese Christian Di Maggio ha aggiunto nuovo pepe al presunto sexgate che coinvolge l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, rivelando sul suo profilo Facebook: "Ricordo ancora, maggio 2012, dopo la festa di presentazione del reality Tamarreide, Lunghezza, Smart Bianche, con vetri oscurati per creare diversivi, 6 colpi, non era dopato. Quel messaggio su Facebook: 'Già fatto' e quell'alone di delusione. Solo 6 colpi!!! Le verità sono sempre ben nascoste, in una cassaforte e sono una valida merce di scambio per casi estremi".

Il riferimento velato e implicito di Christian Di Maggio potrebbe essere collegato a un altro gossip bollente di alcuni anni fa, svelato da Mia Cellini agli altri coinquilini del Grande Fratello 13. Quale? Alcuni anni fa finì su tutti i giornali l'indiscrezione relativa al presunto tradimento di Francesco Totti ai danni della moglie con la modella ed ex concorrente di Tamarreide, Marika Baldini. Lei smentì le dichiarazioni della sua amica, ma ora questo messaggio social piuttosto ambiguo del suo ex manager Christian Di Maggio ha rimesso in moto la macchina del gossip.

E in molti si domandano sui social: "Quali verità il manager pugliese tiene ben nascoste in una cassaforte?".

Intanto la showgirl Flavia Vento ospite di Enrico Lucci nel suo programma Nemo ha preferito sorvolare sulle ultime dichiarazioni di Corona vs Ilary Blasi: “Sono passati tanti anni, oggi penso a salvare gli animali, non ci penso più a queste cose. Corona e Blasi mi stanno entrambi simpatici. E pure Totti, che ha scritto un bel libro ultimamente”.