CHIARA TAIGI ha ricevuto il Premio alla Carriera 2024 “Giovanna Müller” - “Una Vita per la Musica”, premiata dal M° Maurizio Petrolo e dal Sindaco di Polverigi in occasione del Gran Galà della Lirica che si è svolto il 2 Agosto 2024 nella Villa Nappi di Polverigi, in provincia di Ancona.

Chiara Taigi riceve il premio dedicato al M° Giovanna Müller scomparsa prematuramente, nota pianista, regista e insegnante di piano di Chiara Taigi. In tale occasione oltre la premiazione e il riconoscimento alla carriera, è stato anche dedicato un tributo alla persona e l’artista della M° Müller. Le grandi doti pianistiche e la sua luce di gioia e entusiasmo che è possibile in una sua frase ricorrente “Il silenzio e la musica hanno riempito tutto lo spazio della mia vita” e in una sua ricorrente citazione “Siamo felici solo quando vogliamo che succeda.” di Nathalie Sarraute. Ecco la M° Giovanna Müller.

Chiara Taigi ha ricevuto al termine del Gran Gala della Lirica, il Premio alla Carriera con la seguente motivazione:

“Raffinata interprete del repertorio cameristico e lirico, cantando nei più grandi teatri al mondo, come il Teatro alla Scala, Metropolitan di New York, Teatro dell’Opera di Roma, Opera di Dresda, ecc. sotto la guida di famosi direttori quali Chailly, Metha, Muti, Ambasciatrice dell’opera lirica nel mondo è considerata dalla critica la “Regina dell’Opera”…” Polverigi li, 2 agosto 2024

Dopo la lettura della motivazione del M° Maurizio Petrolo e vedovo del M° Giovanna Müller, in una sentita e commossa cerimonia il Sindaco di Polverigi ha consegnato ufficialmente il Premio a Chiara Taigi, una bellissima opera di un artigiano locale in cristallo e incisione su metallo.

La serata del Gran Gala della Lirica è stata suddivisa in due parti per il concerto lirico eseguito con due giovani e promettenti cantanti e l'orchestra “Chamber Orchestra Richard Strauss” diretta dal M° Maurizio Petrolo e di due parti conviviali di “cena sotto le stelle” organizzata in occasione del Gran Gala della Lirica e conclusa con la premiazione.

E’ stato eseguito un interessante inedito di Giacomo Panizza e Ernesto Cavallini, oltre a notissimi brani di Camille Saint-Saëns, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Jacques Offenbach, Leroy Anderson e Sergej Rachmaninov.

Si ringrazia il M° Maurizio Petrolo e i suoi assistenti per l’organizzazione, il riconoscimento e l’alta qualità dell’evento, il Sindaco di Polverigi, la Pro Loco e l’Amministrazione per il supporto fattivo e di mantenere viva e attiva la promozione di attività culturali. Si ringrazia inoltre la Provincia di Ancona, Marche Opere Festival e gli Sponsor, Villa Nappi e l’Hotel Durante per la gentile accoglienza.



