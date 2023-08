Il dramma scolastico The Teacher’s Lounge di Ilker Çatak presentato con successo all’ultimo Festival di Berlino è stato scelto dalla Germania per gli Oscar 2024 per la categoria Miglior film internazionale.

TRAMA: Carla Nowak, un'insegnante di sport e matematica, inizia il suo primo lavoro in una scuola superiore. Si distingue nel nuovo staff per il suo idealismo. Quando si verificano una serie di furti e uno dei suoi studenti viene sospettato, decide di andare a fondo della questione da sola. Carla cerca quindi di mediare tra genitori indignati, colleghi supponenti e studenti aggressivi, ma si confronta incessantemente con il muro eretto dalle dinamiche del sistema scolastico.