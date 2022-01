Questo martedì è stato il turno della Mercedes di rivelare la data in cui il team anglo tedesco mostrerà al pubblico la nuova vettura di Formula 1 per la stagione 2022, la W13, che avrà come piloti Lewis Hamilton (a meno di sorprese) e George Russell passato armi e bagagli dalla Williams alla scuderia anglo-tedesca, con Valtteri Bottas che si è accasato all'Alfa Romeo.

Vincitrice degli ultimi otto titoli nel mondiale costruttori, la Mercedes proverà ad allungare la striscia con una macchina che però dovrà partire da zero - almeno per il telaio - a seguito delle nuove regole entrate in vigore quest'anno

La Mercedes rivelerà la sua vettura il 18 febbraio in un evento online da Silverstone.

Per quanto riguarda le date finora comunicate dagli altri team, Aston Martin mostrerà la nuova vettura il 10 febbraio, la McLaren l'11 febbraio, la Ferrari il 17 febbraio.

Nessuna anticipazione, al momento, da parte di AlphaTauri, Alfa Romeo, Red Bull, Alpine, Haas e Williams.







Crediti immagine: twitter.com/MercedesAMGF1/status/1483153551195000837