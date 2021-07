Un elogio alla forza morale delle donne, alle loro doti e alle loro qualità. Perché, in fondo, ogni donna ogni tanto dovrebbe ricordarselo di valere molto e in maniera particolare.

Il coraggio di una donna lo vedi, lo percepisci, è inconfondibile. La grandezza di una donna sta nella sua continua ricerca della verità, perché una donna non si accontenta di falsità e bugie ma vuole di più. Un incoraggiamento al femminile e dei pensieri che aiutano ogni donna a stare meglio con se stessa e con il mondo circostante.

Le donne hanno un'attenzione particolare per i dettagli e proprio questo le rende uniche, quel loro modo di percepire il non visibile attraverso le loro sensazioni. Il sesto senso femminile difficilmente si sbaglia. Inoltre, le donne sono dotate di una sensibilità che le nobilita ma spesso le fa sentire più vulnerabili. La loro bellezza sta proprio in queste debolezze che, in realtà, le fa risplendere.

La loro forza viene proprio da queste vulnerabilità, dai loro sbalzi di umore che le rendono coraggiose e orgogliose di essere ciò che sono.

Nessuna donna deve sentirsi inferiore perché sono degne del rispetto e della stima di ogni uomo. Il femminile è un mondo tutto da scoprire, con i suoi lati bui arricchiti di altrettanti lati luminosi e splendenti. Va condannata ogni forma di violenza, verbale, fisica, psicologica nei confronti delle donne.