"Sono orgoglioso di dare il benvenuto al Presidente Zelenskyy alla Casa Bianca oggi. Per quasi tre anni, gli Stati Uniti hanno radunato il mondo per stare al fianco del popolo ucraino mentre difendeva la propria libertà dall'aggressione russa, ed è stata una delle massime priorità della mia Amministrazione fornire all'Ucraina il supporto di cui ha bisogno per prevalere. In quel periodo, l'Ucraina ha vinto la battaglia di Kiev, ha conteso più della metà del territorio che la Russia aveva occupato all'inizio della guerra e ha salvaguardato la propria sovranità e indipendenza. Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Ecco perché, oggi, annuncio un'ondata di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra. Oggi vi annuncio che: Ho ordinato al Dipartimento della Difesa di allocare tutti i fondi rimanenti per l'assistenza alla sicurezza che sono stati stanziati per l'Ucraina entro la fine del mio mandato. Come parte di questo sforzo, il Dipartimento della Difesa stanzierà i fondi rimanenti dell'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina entro la fine di quest'anno. Ho anche autorizzato 5,5 miliardi di dollari utilizzando la Presidential Drawdown Authority per garantire che questo ordine venga mantenuto, in modo che la mia Amministrazione possa utilizzare appieno i fondi stanziati dal Congresso per supportare il prelievo di equipaggiamento statunitense per l'Ucraina e quindi ricostituire le scorte statunitensi.Il Dipartimento della Difesa annuncia 2,4 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza attraverso l'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, che fornirà all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea, sistemi aerei senza pilota e munizioni aria-terra, oltre a rafforzare la base industriale della difesa ucraina e a supportare i suoi requisiti di manutenzione e mantenimento.Per potenziare le capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, ho deciso di fornire all'Ucraina la munizione a lungo raggio Joint Standoff Weapon (JSOW).Per rafforzare ulteriormente le difese aeree dell'Ucraina, ho ordinato al Dipartimento della Difesa di ristrutturare e fornire all'Ucraina un'ulteriore batteria di difesa aerea Patriot e di fornire all'Ucraina ulteriori missili Patriot. Ciò si basa sulla mia decisione di inizio anno di dirottare le esportazioni di difesa aerea degli Stati Uniti verso l'Ucraina, il che fornirà all'Ucraina centinaia di missili Patriot e AMRAAM aggiuntivi nel corso del prossimo anno e aiuterà l'Ucraina a difendere le sue città e la sua gente. Per rafforzare la capacità dell'aeronautica militare ucraina, ho incaricato il Dipartimento della Difesa di ampliare l'addestramento dei piloti ucraini di F-16, anche supportando l'addestramento di altri 18 piloti l'anno prossimo.Per contrastare l'evasione delle sanzioni russe e il riciclaggio di denaro, il Dipartimento di Giustizia, il Dipartimento del Tesoro e i Servizi Segreti degli Stati Uniti hanno preso provvedimenti oggi per interrompere una rete globale di criptovalute, in coordinamento con i partner internazionali. Gli Stati Uniti continueranno ad aumentare i costi per la Russia per la sua guerra in Ucraina e a privare la base industriale della difesa russa di risorse.Il mese prossimo convocherò in Germania una riunione a livello di leader del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina per coordinare gli sforzi degli oltre 50 paesi che sostengono l'Ucraina nella sua difesa contro l'aggressione russa.Attraverso queste azioni, il mio messaggio è chiaro: gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per vincere questa guerra".

Anche se Biden fornirà l'AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW) a Kiev (considerata un'arma a lungo raggio), una bomba guidata prodotta dalla statunitense Raytheon lanciabile da aerei da combattimento a distanza di sicurezza dalle difese antiaeree nemiche con un raggio di azione massimio di 70 Km, resta da vedere se tale arma potrà o meno essere utilizzata anche in territorio russo. Questo Biden non lo ha precisato.

Ieri Putin ha dichiarato che nel caso di attacco a Russia e Bielorussia (anche con armi convenzionali) si riserverà di rispondere anche ricorrendo all'uso dell'atomica.

Oggi il suo portavoce, Dmitrij Peskov, rispondendo a una domanda dei media in conferenza stampa, non ha specificato se l'Ucraina e i nuovi paesi della NATO siano inclusi i meno nell'elenco degli Stati a cui si applicano le norme di deterrenza nucleare della Russia: "Questo sarà annunciato più avanti. Non affrettiamo le cose".

Ieri Putin aveva dichiarato che la Russia aveva ampliato il numero di Paesi e alleanze militari a cui verrà applicata la deterrenza nucleare.