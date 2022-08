Un problema al raffreddamento del motore del secondo stadio, lunedì ha costretto la NASA ad interrompere il conto alla rovescia quando ormai mancavano 40 minuti al lancio della prima missione Artemis.

La missione prevede un volo di prova di sei settimane della capsula Orion, senza equipaggio, intorno alla luna ed il suo ritorno sulla Terra con uno "splashdown" previsto nel Pacifico.

Il vettore Space Launch Vehicle (SLS) con la navicella Orion si trova ancora sulla rampa di lancio in attesa che la Nasa decida cosa fare.

Tutto dipende dall'analisi dei dati per capire se il problema riscontrato possa essere risolto sulla rampa di lancio. In quel caso, la prossima finestra per far partire la missione è prevista per venerdì.

Che cosa vuol fare, la Nasa lo comunicherà in questa conferenza stampa il cui inizio è previsto per la mezzanotte ora italiana: