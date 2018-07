Venus, "El Bandolero" al top delle chart in Olanda e tanti dj set a due passi dal mare

L'estate del dj producer romano Gabry Venus è decisamente hot. Mentre la sua "Bongo Gongo", uscita su Hexagon/Spinnin è tra i dischi più suonati nei club italiani da oltre 15 settimane (source: Dancedirectory), il singolo "El Bandolero", uscita a Dicembre 2017 su Sosumi e già molto supportata a livello internazionale (Global Dance Top 40, David Guetta, Gregor Salto, Thomas Gold, Daddy's Groove, Albert Neve & Abel Ramos e moltissimi altri), sta conoscendo una seconda giovinezza in Olanda. In questo paese è stata licenziata da PM Recordings e da due settimane è presente nella Top 100 Shazam Netherlands, grazie al supporto delle maggiori Radio Dance nazionali come Radio 538 e Slam!. Quest'ultima l'ha anche inserita come disco della settimana nella Mix Marathon.

"Per Slam! FM sto preparando un guestmix esclusivo che verrà trasmesso nelle prossime settimane, mentre il 27 luglio un mio guestmix sarà trasmesso su Radio 105 nel programma In Da Klubb", racconta Gabry Venus, che è molto impegnato anche sul versante dj set nei club e dintorni. "A Ferragosto ci vediamo tra musica e relax in una location davvero affascinante a Fiumicino, il Naut In Club. Squisito ristorante, prato verde, il mare ed ottimi drink. Con la mia musica sia per l'aperitivo che per il dopocena! E' così bello che faccio la giornata lì... Il 17 Agosto invece torno a suonare al Club 64 dell'Isola d'Elba. Ho scoperto che ci sono 3 decolli, mi porterò il parapendio e mi tratterrò qualche giorno in più!"

Tornando alle produzioni, Gabry sta ultimando il follow up di "Bongo Gongo", una collaborazione latin House con Sted-E & Hybrid Heights, il duo newyorkese che ha appena messo a segno una numero 1 su Billboard insieme a Crystal Waters (https://bit.ly/2ObZU6J), ed altre collaborazioni davvero interessanti usciranno nel prossimo futuro. "Tanta carne al fuoco, è vero", conclude Gabry Venus. "Diciamo che d'estate più che indossare il costume e andare al mare, resto direttamente in mutande e mi chiudo in studio…".