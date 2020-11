I medici della task force anti coronavirus della Casa Bianca hanno ipotizzato un forte aumento del contagio e dei decessi con Covid.

In base alle loro previsioni, hanno avvertito il vice presidente Pence che già dalla prossima settimana il numero di decessi giornaliero potrebbe stabilizzarsi oltre i 1.500 e oltre i 2.000 a Natale, se non verranno prese serie misure di contrasto alla diffusione del virus fin da subito.

Il 17 novembre, negli Stati Uniti il numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore ha sfiorato i 160mila, con oltre 1.500 morti.

La task force anti Covid, in vista del cambio di amministrazione e delle conseguenze in cui gli attuali componenti potrebbero incorrere per come hanno gestito l'emergenza, adesso ha iniziato a lanciare allarmi su una situazione che da tempo era più che disastrosa e che adesso è in continuo peggioramento, raccomandando almeno la chiusura di bar e ristoranti a livello nazionale.

A New York chiuderanno le scuole a partire da giovedì 19 novembre, è quanto annunciato dal sindaco Bill de Blasio come ulteriore misura per contenere la ripresa della diffusione del contagio, dopo che in quello Stato ristoranti e bar erano già stati chiusi da alcuni giorni.