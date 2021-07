Come sarebbe il Passato, se il Futuro fosse arrivato prima?

Giovedi 08 Luglio 2021, Circo Revolution, il format steampunk dei creatori di Circo Nero Italia sbarca a Milano, al The Singer, per uno showdinner tutto da vivere. Circo Revolution prende vita in un'epoca immaginaria, in cui il digitale non è ancora stato inventato. In questo strano futuro, che potrebbe essere il nostro presente... esseri metà umani e metà macchine si aggirano, per sorprendere e stupire. E' un'atmosfera anacronistica, surreale, intrigante e maliziosa... Tutto questo è Circo Revolution, che al The Singer di Milano l'8 luglio va in scena dalle 20 a tarda sera insieme alla musica di Biba dj.

Non è l'unico format interpretato dagli artisti di Circo Nero Italia, il collettivo guidato da Duccio Cantini. Anche Woodoo sta emozionado l'Italia in questa calda estate 2021. Domenica 4 luglio Woodoo sbarca a Pozzuoli - Napoli (Vista Mare), mentre venerdì 9 luglio ecco la crew a Riccione (Playa Boho).

Ma cos'è Woodoo? E' un party perfetto per sentirsi almeno un po' "wild", ovvero selvaggi e spirituali. Dal giorno fino alla notte, Woodoo, è un viaggio spirituale nelle emozioni e in quelle sensazioni che la vita moderna in qualche modo reprime. "E' un viaggio affascinante che ci scava dentro e ci racconta il ritmo di danze selvagge, grazie al magnetismo del fuoco", spiega lo staff. Il bello è che uno show di questo tipo si può vivere anche da seduti, mentre ci si gode un'ottima cena o un aperitivo.

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."

Circo Nero Italia, gli show a inizio luglio 2021:

4/7 Woodoo Spiritual Mood by Circo Nero Italia @ Vista Mare Pozzuoli (NA)

info: https://www.facebook.com/vistamarepozzuoli/

8/7 Circo Revolution by Circo Nero Italia @ The Singer Milano

Info: https://www.facebook.com/events/3833112243461944/

9/7 Woodoo Spiritual Mood by Circo Nero Italia @ Playa Boho - Riccione. In console Ciuffo, dalle 19, vinyl only

Info: https://www.facebook.com/hakunamatatariccionemarano



Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/