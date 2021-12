Il doomscrolling, le muffole di Sanders, i canti marinareschi, come avviare un'attività, il blackout, il cambiamento climatico, la neve in Texas... sono queste alcune delle ricerche che sono andate per la maggiore nel corso del 2021 su Google.

Come ogni anno, a fine dicembre, Google Search propone l'elenco delle ricerche top durante l'anno appena trascorso, suddivise per mese e per argomento.

Per chi voglia curiosare tra le tendenze che hanno caratterizzato le ricerche su Google nel 2021, tenendosi anche aggiornato sulle ultime novità del mese di dicembre, può esaudire la propria curiosità consultando questa pagina: about.google/stories/year-in-search-2021.

Buon divertimento!