Le condizioni di salute di Lewis Hamilton, positivo al Covid, stanno migliorando ha dichiarato mercoledì il team principal del team Mercedes, Toto Wolff, aggiungendo però che la presenza ad Abu Dhabi del 7 volte campione del mondo non è ancora certa.

Hamilton è ancora in isolamento e deve risultare negativo al tampone prima che gli sia consentito di viaggiare ad Abu Dhabi.

Questo è il video con cui il campione inglese, martedì, ha voluto ringraziare i suoi tifosi per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti.





Love and appreciate you all🙏🏾 pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg