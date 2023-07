Arredi e illuminazione design, già consacrato come il locale della Riviera Romagnola dall'atmosfera di charme, JP Pineta di Milano Marittima, con la sua nuova gestione, continua a stupire con le sue serate.Venerdì 21 Luglio ci sarà Mamacita, vero e proprio cult, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con radio 105, che scalderanno il Pineta con evento speciale con dj Shablo.



Pseudonimo di Pablo Miguel Lombroni Capalbo, produttore discografico argentino naturalizzato italiano, è attivo nell'hip hop italiano dalla fine anni 90, che vanta collaborazioni con artisti italiani ed internazionali e ha suonato su palchi e in club di più Paesi. Si è esibito a fianco di artisti fra i quali Justice, Duran Duran, Mya, Wu-Tang Clan e altri, con esibizioni live. Ma non basta, perché, sempre il 21 Luglio non mancherà il live di Fred de Palma, fenomeno musicale degli ultimi anni con uno stile fresco e contagioso.



Sabato 22 Luglio, invece, verrà organizzato il party Tulum con allestimento a tema. Natura, musica elettronica e consapevolezza spirituale sono da sempre alcune delle caratteristiche delle feste a Tulum, in Messico, luogo riconosciuto in tutto il mondo per le sue feste, le discoteche e la vita notturna. Circondato da paesaggi impressionanti, Tulum riunisce i migliori DJ del mondo e i viaggiatori dalla mentalità aperta provenienti da tutto il mondo-evento by Tequila Patron. Un party dedicato a uno dei templi del divertimento non poteva mancare al JP Pineta, dove sono già passati dal JP Pineta, Giulia Calcaterra, Beppe Convertini, Carmen Russo, Roberto Alessi, Enzo Paolo Turchi, Antonella Elia, solo per citarne alcuni.

Il noto gruppo di imprenditori che ha rilevato il Pineta di Milano Marittima, anche stavolta non sbaglia una serata grazie alla ventennale esperienza nel settore del divertimento e degli eventi, come al Just Cavalli di Milano, ora ribattezzato Just Me, o nei luoghi più noti di tutta Italia, tra cui Porto Cervo e La Versilia, insieme al team che ha sviluppato la sua attività al Mambo Beach e Oceano, dimostrando di essere il futuro di Milano Marittima. Il tocco di mood internazionale dato al Pineta ha già iniziato a giovare alla tanto amata località romagnola, confermandosi come il locale di charme per eccellenza. Ma le novità non finiranno qui