Torna in TV "A Tambur Battente"

L’edizione 2018/2019 del programma tv andrà in onda da Martedì 23 Ottobre su TV Capodistria e da Mercoledì 24 Ottobre su tutte le altre emittenti con repliche infrasettimanali. Anche per la nuova stagione televisiva #DITUTTO sarà il Media Partner Ufficiale.

A Tambur Battente Show” è un programma di spettacolo, giornalismo e attualità, rivolto alla valorizzazione dell’arte e della musica live. In ogni puntata le performance di artisti, comici e musicisti professionisti di grande levatura e prestigio, si intrecceranno con personalità dello spettacolo, della cultura, della politica e della società ospiti del talk show.

A condurre il seguitissimo talk show – che grazie al circuito Fox Production verrà trasmesso non solo in Italia ma anche in Europa (attraverso il canale satellitare Koper Capodistria) e in alcune nazioni extraeuropee (attraverso emittenti che trasmettono programmazione in lingua italiana) c’è il poliedrico Daniele Perini che è anche l’ideatore del programma.

Questi alcuni degli ospiti Vip che calcheranno il palco del Palacongressi di Andalo (Tn), location delle prime otto puntate di “A Tambur Battente show”: il cantante Dario Baldan Bembo, il gruppo musicale Little Tony Family con Cristiana Ciacci (figlia del famoso cantate Little Tony), la musicista internazionale Gloria Campaner, il comico del programma Tv Colorado (Italia1) Gianluca Impastato, il Sindaco di Andalo Alberto Perli, l’Orchestra Mirco Casadei, Alberto Sforzi uno dei più grandi giocolieri in Italia e nel Mondo, il giornalista scrittore e politico Davide Giacalone, il soprano e attrice Katia Ricciarelli, l’illusionista internazionale Mago Heldin e tanti altri ancora.

Il programma, a cura di Maria Teresa Lanzetti, sarà prodotto da Amare Ravenna e realizzato dalla Dardari Multimedia per la regia di Francesco Dardari. Direttore di produzione Nicola Mauro Marino.

La distribuzione televisiva nazionale e internazionale sarà a cura di Fox Production Television Italia, affiancata nell’area Nord Italia dalle emittenti del circuito DARDARI MULTIMEDIA”.

Media partner ufficiale di “A Tambur Battente”, anche per la nuova stagione televisiva, sarà il gruppo media “DITUTTO”,

Puoi trovare l’elenco dei canali (DTT, Satellite, Web) e degli orari di messa in onda del programma su: www.ditutto.it