E' un'estate decisamente hot per il dj producer romagnolo DAN:ROS. E' in pieno svolgimento il suo Modulo Tour 22. Il logo, ispitato ai Lego, nasce dalla grande passione dell'artista per questi fantastici mattoncini. Con questo scatenato tour DAN:ROS il 14 luglio è a Malta, all'esclusivo Café del Mar.



Ecco le location in cui ballare con DAN:ROS ci sono poi Bora Bora Beach Club (Capo di Monte - Viterbo), Coconuts (Rimini), Isola Beach (Porto Cesareo - LE), Room26 (Cagliari), Hugo's Boutique Hotel (Malta), Cinecittà World (Roma), Domina Zagarella (Santa Flavia, PA), The Beach & Pacha (Sharm), Madeira (Civitanova Marche), Villa BAC (San Marino).



L'1 luglio è uscito il DAN:ROS remix per un brano tutto da ballare, "Disco Delight", prodotto da Sparkling Attitude (aka Nicola Zucchi). E' un altro lavoro musicale di qualità, che segue tante release che hanno raggiunto buoni risultati in tutto il mondo. Tra le sue più recenti release c'è anche "Tough Guy", interpretata da Ida Flo.





Originario di San Marino, Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. La musica è da sempre sospesa piacevolmente tra house, nu disco, soulful, jackin'.. la costante è un mix vincente di ritmo e melodia decisamente positivo.



I risultati per le release di DAN:ROS sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak – "Comfortable Pain"). Mentre già si parla di un nuovo disco con una label di riferimento assoluto in ambito ritmo e dintorni (la newyorkese Nervous Records), il prmo disco del 2022 per DAN:ROS è "Superstition" (su In It Toghether Records).